Холодное сердце. Цирковое шоу воды и света
В ростовском Доме офицеров пройдет семейное шоу воды и света «Холодное сердце».
Ростовчане и гости города станут участниками циркового представления по мотивам одноименного известного мультфильма. Трюки и полеты воздушных гимнастов над водой. Яркость и образность сценических костюмов. Магия и синтез театра, цирка и невероятных спецэффектов. Шквал света и 3D водного лазерного шоу, шоу танцующих фонтанов, иллюзионное шоу.
Дата: 3 и 4 ноября в 11:00.
Место: Дом офицеров.
Адрес: Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, 34.