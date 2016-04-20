Авторизация

Регистрация
  • USD 59.31
  • EUR 63.82
  • Погода в г. +2

Афиша / Детям

0

Урок французской кухни

Урок французской кухни

«Вкусная история о Девочке и Великане» - это русско-французский проект для самых маленьких зрителей, над которым работали французский режиссер, актриса Луиз Левек и молодые артисты Молодежного театра под художественным руководством главного режиссера театра Михаила Заец. Формат спектакля уникален для Ростова – впервые дети дошкольного возраста и их родители станут непосредственными участниками спектакля.

Каждому ребенку артисты уделят внимание, вовлекут в действие и позаботятся о том, чтобы ему было хорошо и уютно.
«Вкусная история…» познакомит малышей с французским языком: ненавязчиво, в игровой форме запомнятся и названия блюд французской кухни, и веселые французские песенки.

Обращаем Ваше внимание на то, что количество зрительских мест ограничено из-за особенностей формата спектакля.
3+

Автор и режиссер - Луиз Левек (Франция)
Продолжительность - 40 мин. без антракта

Место: Ростовский-на-Дону академический театр
Дата: 4 февраля 11.00
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы,3

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!