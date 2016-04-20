Урок французской кухни





«Вкусная история о Девочке и Великане» - это русско-французский проект для самых маленьких зрителей, над которым работали французский режиссер, актриса Луиз Левек и молодые артисты Молодежного театра под художественным руководством главного режиссера театра Михаила Заец. Формат спектакля уникален для Ростова – впервые дети дошкольного возраста и их родители станут непосредственными участниками спектакля.



Каждому ребенку артисты уделят внимание, вовлекут в действие и позаботятся о том, чтобы ему было хорошо и уютно.

«Вкусная история…» познакомит малышей с французским языком: ненавязчиво, в игровой форме запомнятся и названия блюд французской кухни, и веселые французские песенки.



Обращаем Ваше внимание на то, что количество зрительских мест ограничено из-за особенностей формата спектакля.

3+



Автор и режиссер - Луиз Левек (Франция)

Продолжительность - 40 мин. без антракта



Место: Ростовский-на-Дону академический театр

Дата: 4 февраля 11.00

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы,3