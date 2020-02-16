Волонтёры разыскали пропавшего пожилого ростовчанина

Пожилой ростовчанин, пропавший накануне, найден живым. Мужчину разыскали волонтёры. Как сообщалось ранее, 84-летний Владимир Николаевич Усиков утром 16 февраля вышел из дома на улице Ленина и пропал. Пенсионер не ориентировался в пространстве и нуждался в медицинской помощи. Родные обратились за помощью в розыске мужчины к добровольцам. - На улице - минус, Владимир Николаевич был без верхней одежды. Это тот случай, когда реагировать нужно действительно немедленно, - прокомментировали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Дедушка был найден группой, которая вышла на поиск первый раз. Сейчас пенсионер находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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