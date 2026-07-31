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Зрители, которые приобрели билеты на матч «Ростов» — ЦСКА, смогут вернуть свои деньги

Зрители, которые приобрели билеты на матч «Ростов» — ЦСКА, смогут вернуть свои деньги
Зрители, которые приобрели билеты на матч «Ростов» — ЦСКА, смогут вернуть свои деньги. Встреча, запланированная на 8 августа, не состоялась в донской столице из-за повреждений стадиона после урагана.

Для получения возврата средств необходимо подать заявление, приложив билет, паспортные данные и адрес электронной почты. Эти данные можно отправить по предоставленной ссылке.

По словам болельщиков, процесс возврата занимает всего несколько минут. Автоматически оформить возврат денег не предоставится возможным.

8 августа «Ростов» проведёт гостевой матч против ЦСКА на «ВТБ-Арене» в Москве, начало - в 20:30. А в рамках 18-го тура ЦСКА примет ростовчан на своём стадионе в донской столице.
Фото: ФК Ростов
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