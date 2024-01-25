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ЖФК «Ростов» подписал 23-летнюю нападающую из «Чертаново»

ЖФК «Ростов» подписал 23-летнюю нападающую из «Чертаново»
Состав женского ФК «Ростов» пополнился 23-летней нападающей. О переходе Виктории Дергоусовой в донскую команду «желто-синие» сообщили в соцсетях 25 января.

Спортсменка родом из Краснодарского края. В юности занималась футболом в академии санкт-петербургской «Звезды». А игровую карьеру начинала в клубе «Кубаночка». В 2019 году Виктория играла за столичный «Локомотив». В составе «железнодорожников» нападающая стала серебряным призером чемпионата России.

Сезоны-2020/21 и 2021/22 Дергоусова провела в ФК «Рязань-ВДВ». Затем вернулась в московский клуб «Чертаново». За эту команду девушка выступала последний сезон. Она приняла участие в семи матчах, в ходе которых забила шесть голов.
Фото: ЖФК Ростов.
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