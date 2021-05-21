ЖФК «Ростов» одержал победу над «Краснодаром»

Ростовские футболистки одержали победу в девятом туре Чемпионата России среди женских команд-2021. Дончанки обыграли «Краснодар» в гостях со счетом 1:0.В первом тайме обед команды достойно защищали свои ворота. Активные атака соперников не давали результатов. Но уже во второй части игры на 58-й минуте защитница Надежда Котлакова, которая играет под номером 22, открыла счет, забив первый гол.Несмотря на многочисленные попытки краснодарок подобраться к воротам «Ростова» им почти не удавалось. Матч окончился победой дончанок, которые продолжают оставаться на пятом месте турнирной таблицы Суперлиги.Следующий матч пройдет 5 июня с командой «Чертаново», которую «Ростову» уже удавалась выиграть на выезде.