Женский «Ростов» со счётом 0:5 уступил «Локомотиву»

Фото: ЖФК «Ростов»

В 15 туре чемпионат страны среди команды Суперлиги ростовчанки принимали столичный «Локомотив». Гости были, увы, намного сильнее.В первые минуты красно-зелёные доминировали. Их гол на 7-й минуте никого не удивили – Татьяна Морина, 0:1. Кое-что стало получаться и у хозяев, однако в середине «Локомотив» забил ещё раз. Отличилась бразильская нападающая Лаисса Душ Сантуш. К перерыву дончанки «горят» 0:2.В самом начале второй части поединка Анна Беломытцева реализовала пенальти, чем окончательно сняла все вопросы относительно победителя. Душ Сантуш далее забила ещё один мяч, а победную точку поставила Анна Соловьёва. В итоге ЖФК «Ростов» всухую болезненно проигрывает 0:5.Остальные игры 15 тура пройдут в субботу, а пока в таблице Суперлиги ростовчанки идут на 6 строчке из 12. Следующий матч намечен на 12 августа, когда жёлто-синие дома играют со столичным «Динамо».