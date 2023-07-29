Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Женский «Ростов» со счётом 0:5 уступил «Локомотиву»

Женский «Ростов» со счётом 0:5 уступил «Локомотиву»
В 15 туре чемпионат страны среди команды Суперлиги ростовчанки принимали столичный «Локомотив». Гости были, увы, намного сильнее.

В первые минуты красно-зелёные доминировали. Их гол на 7-й минуте никого не удивили – Татьяна Морина, 0:1. Кое-что стало получаться и у хозяев, однако в середине «Локомотив» забил ещё раз. Отличилась бразильская нападающая Лаисса Душ Сантуш. К перерыву дончанки «горят» 0:2.

В самом начале второй части поединка Анна Беломытцева реализовала пенальти, чем окончательно сняла все вопросы относительно победителя. Душ Сантуш далее забила ещё один мяч, а победную точку поставила Анна Соловьёва. В итоге ЖФК «Ростов» всухую болезненно проигрывает 0:5.

Остальные игры 15 тура пройдут в субботу, а пока в таблице Суперлиги ростовчанки идут на 6 строчке из 12. Следующий матч намечен на 12 августа, когда жёлто-синие дома играют со столичным «Динамо».
Фото: ЖФК «Ростов»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.