Женский «Ростов» одолел «Крылья Советов» со счётом 2:1

Фото: ЖФК «Ростов»

В предпоследней игре сезона в Суперлиге «жёлто-синие» ожидаемо добыли три очка в Самаре.В первом тайме у гостей было заметное игровое преимущество. Забить сходу не получилось, но потом вполне логичные голы всё-таки был оформлены. На 35-й минуте игры отличилась Светлана Винникова, а через несколько минут её поддержала Анастасия Шалимова – 0:2 после первого тайма.Во второй части поединка волжанки много атаковали, но без особого толка. В самом конце игры, правда, «Крылья Советов» всё-таки вымучили один гол. К счастью, «Ростов» всё равно победил. Итог – 2:1 в пользу ростовской команды.В остальных встречах тура в Суперлиге «Рубин» (Казань) обыграл «Чертаново» (Москва) – 2:1, а «Краснодар» разгромил «Енисей» (Красноярск) – 4:0.Теперь ЖФК «Ростов» принимает «Краснодар» 24 ноября. Матч станет последним в сезоне 2023 года в Суперлиге. Пока же донской коллектив на 3-м месте из 6 в слабой группе (7-12).