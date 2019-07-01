«Зенит» отозвал игрока «Ростова» Полоза со сборов в Австрии



Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз покинул сборы в Австрии. Его в своё расположение отозвал футбольный клуб «Зенит». Об этом сообщили в пресс-службе «жёлто-синих».



Сообщается, что у спортсмена закончилось арендное соглашение. В «Ростове» Полоз пробыл всего пару месяцев. Он перешёл к дончанам в мае 2019 года, когда у него закончился договор с казанским «Рубином».



Также тренировочную базу «Ростова» покинул Ричи Эннин. Причины его ухода пока не называются.



Напомним, 3 июля «жёлто-синие» проведут заключительный матч в рамках Кубка Париматч Премьер. Клуб встретится с московским ЦСКА.