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«Зенит» отозвал игрока «Ростова» Полоза со сборов в Австрии

«Зенит» отозвал игрока «Ростова» Полоза со сборов в Австрии
Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз покинул сборы в Австрии. Его в своё расположение отозвал футбольный клуб «Зенит». Об этом сообщили в пресс-службе «жёлто-синих».

Сообщается, что у спортсмена закончилось арендное соглашение. В «Ростове» Полоз пробыл всего пару месяцев. Он перешёл к дончанам в мае 2019 года, когда у него закончился договор с казанским «Рубином».

Также тренировочную базу «Ростова» покинул Ричи Эннин. Причины его ухода пока не называются.

Напомним, 3 июля «жёлто-синие» проведут заключительный матч в рамках Кубка Париматч Премьер. Клуб встретится с московским ЦСКА.

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