Завершился турнир по мини-футболу, посвященный освобождению Ростова от немецко-фашистских захватчиков



В донской столице состоялся турнир по мини-футболу «Патриоты Дона». Соревнования прошли 16 февраля во «Дворце спорта».



Состязания были посвящены сразу трем знаменательным событиям: 76-й годовщине освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков (14 февраля), 30-летию вывода войск Советской армии из Афганистана (15 февраля) и Дню защитника Отечества (23 февраля). В турнире приняли участие команды исполнительной и законодательной власти, силовых структур и ветеранов футбола.



- В соревнованиях принимали участие девять команд из разных силовых структур. Турнир необычен тем, что он начался с состязаний трех областных команд спортивных школ города и области, - рассказал заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Владимир Бабин. - Изюминкой турнира стала игра женской команды по футболу.

