Завершился турнир по мини-футболу, посвященный освобождению Ростова от немецко-фашистских захватчиков
В донской столице состоялся турнир по мини-футболу «Патриоты Дона». Соревнования прошли 16 февраля во «Дворце спорта».
Состязания были посвящены сразу трем знаменательным событиям: 76-й годовщине освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков (14 февраля), 30-летию вывода войск Советской армии из Афганистана (15 февраля) и Дню защитника Отечества (23 февраля). В турнире приняли участие команды исполнительной и законодательной власти, силовых структур и ветеранов футбола.
- В соревнованиях принимали участие девять команд из разных силовых структур. Турнир необычен тем, что он начался с состязаний трех областных команд спортивных школ города и области, - рассказал заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Владимир Бабин. - Изюминкой турнира стала игра женской команды по футболу.
В качестве почётных гостей на турнире присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, воины-интернационалисты, Герои России, общественно-политические деятели Ростовской области и России. Они пожелали участникам хорошей игры и, конечно же, побед.
По результатам соревнований на первом месте расположилась команда игроков из Следственного комитета, серебро получила команда правительства Ростовской области «Основа», почетное третье место заняла команда из Песчанокопского района «Чайка».
- Я болела за команду сотрудников прокуратуры, - поделилась ростовчанка Валерия Ц. - К сожалению, им не удалось занять призовое место. Тем не менее я получила массу положительных эмоций от игры и общей атмосферы, которая царила на футбольном поле.