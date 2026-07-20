Фото: ФК Ростов

Защитник «Ростова» Эль-Аскалани отправился в аренду в египетский клуб «Пирамидс». Игрок подписал соглашение с египтянами до 30 июня 2027 года, которое предусматривает возможность выкупа, сообщает портал Transfermarkt.Официальный комментарий от клуба пока не поступал. Известно, что сумма трансфера составила 300 тысяч евро.Эль-Аскалани присоединился к «Ростову» в 2024 году, но в сентябре получил тяжелую травму, из-за которой выбыл из строя на полтора года. Клуб взял на себя расходы по дорогостоящей операции и реабилитации футболиста. На поле он вернулся только в 2026 году. Нехватка игрового времени сказалась на стоимости футболиста, которая упала на 200 тысяч рублей.Аналитики отмечали, что у Эль-Аскалани был потенциал и он мог бы продолжать играть за «Ростов», принося пользу команде. Однако серьезная травма колена помешала ему полностью раскрыть свои способности в России.