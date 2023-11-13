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Защитник ХК «Ростов» стал лучшим игроком домашней серии

Защитник ХК «Ростов» стал лучшим игроком домашней серии
Защитник хоккейного клуба «Ростов» признан лучшим игроком домашней серии. Результаты голосования болельщиков «кондоры» опубликовали на своей странице в социальных сетях 13 ноября.

Матчи на домашнем льду не принесли удачи команде. «Красно-белые» проиграли все четыре встречи. Сначала уступили челябинскому «Челмету» (2:4), затем не хватило одного очка до равного счета с «Южным Уралом» (3:4 по буллитам). В третьем домашнем матче не удалось обыграть «Зауралье» (1:3), а в завершении серии разгромно проиграли «Горняку» из Башкортостана (3:7).

Несмотря на поражения, фанаты «кондоров» отметили игроков, которые проявили себя лучше всех. По мнению большинства, звания лучшего игрока достоин защитник Сергей Косовец. Он блокировал девять бросков за четыре матча.
Фото: ХК Ростов.
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