Защитник ХК «Ростов» стал лучшим игроком домашней серии

Фото: ХК Ростов.

Защитник хоккейного клуба «Ростов» признан лучшим игроком домашней серии. Результаты голосования болельщиков «кондоры» опубликовали на своей странице в социальных сетях 13 ноября.Матчи на домашнем льду не принесли удачи команде. «Красно-белые» проиграли все четыре встречи. Сначала уступили челябинскому «Челмету» (2:4), затем не хватило одного очка до равного счета с «Южным Уралом» (3:4 по буллитам). В третьем домашнем матче не удалось обыграть «Зауралье» (1:3), а в завершении серии разгромно проиграли «Горняку» из Башкортостана (3:7).Несмотря на поражения, фанаты «кондоров» отметили игроков, которые проявили себя лучше всех. По мнению большинства, звания лучшего игрока достоин защитник Сергей Косовец. Он блокировал девять бросков за четыре матча.