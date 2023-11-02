Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Защитник ФК «СКА Ростов» признан лучшим игроком в сентябре и октябре

Защитник ФК «СКА Ростов» признан лучшим игроком в сентябре и октябре
Болельщики ФК «СКА Ростов» выбрали лучшего игрока в сентябре и октябре. Итоги зрительского голосования «красно-синие» опубликовали 1 ноября на своей странице в соцсетях.

По мнению фанатов, больше всех в матчах за эти два месяца отличился правый защитник Олег Булатников. За него проголосовали почти 51% болельщиков. Спортсмен начинал все игры в стартовом составе. Он показал себя как надежный игрок в обороне и полезный при подключении к атакующим действиям. В гостевых встречах с «Биологом-Новокубанском» и «Динамо-2» Олег зарабатывал пенальти, благодаря которым забивали победные голы.

На втором месте по итогам голосования оказался атакующий полузащитник Руслан Рзаев (37% голосов). Футболист отличился голевой передачей в Ставрополе, а на выездном матче с «Победой» забил два мяча.
Фото: ФК СКА Ростов.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.