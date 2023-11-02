Защитник ФК «СКА Ростов» признан лучшим игроком в сентябре и октябре

Фото: ФК СКА Ростов.

Болельщики ФК «СКА Ростов» выбрали лучшего игрока в сентябре и октябре. Итоги зрительского голосования «красно-синие» опубликовали 1 ноября на своей странице в соцсетях.По мнению фанатов, больше всех в матчах за эти два месяца отличился правый защитник Олег Булатников. За него проголосовали почти 51% болельщиков. Спортсмен начинал все игры в стартовом составе. Он показал себя как надежный игрок в обороне и полезный при подключении к атакующим действиям. В гостевых встречах с «Биологом-Новокубанском» и «Динамо-2» Олег зарабатывал пенальти, благодаря которым забивали победные голы.На втором месте по итогам голосования оказался атакующий полузащитник Руслан Рзаев (37% голосов). Футболист отличился голевой передачей в Ставрополе, а на выездном матче с «Победой» забил два мяча.