Защитник ФК «Ростов» Баштуш сыграет за сборную Анголы

Игрок ФК «Ростов» сыграет за сборную Анголы на чемпионате мира, который состоится в Африке в 2022 году. Бартоломеу входит в состав национальной сборной 11 лет. В этом году команда вышла во второй раунд отбора и попала в группу, где ей предстоит соперничать с Египтом, Габоном и Ливией.Первый матч с участием Анголы пройдет 2 сентября. В этот день команда Баштуша встретится в гостевом матче со сборной Египта. 7 сентября ангольцы примут дома сборную Ливии.В октябре Анголу ждут два матча с Габоном. А в ноябре им предстоит домашняя игра с Египтом, которая пройдет 11 ноября, и гостевая игра с Ливией - 14 ноября.Напомним, Баштуш перешел в состав донского клуба в начале августа. Однако меньше чем за месяц футболист полюбился фанатам «Ростова». В матче с ФК «Нижний Новгород» болельщики признали Бартоломеу лучшим игроком.На видеозаписи видно, что атака началась со свободного удара. После мяч перехватил Данил Глебов. Полузащитник прошел по левому флангу и пытался найти линию атаки. Спустя несколько попыток у него получилось дать пас в центр. Однако там находились сразу несколько защитников, передача была неудачной.Несмотря на неудачную передачу полузащитника, Баштуш молниеносно перехватил мяч. Взяв на себя сразу несколько игроков «Нижнего», он провел невероятную передачу Данилу Сухомлинову. Оттуда молодой футболист ударил по воротам.Пока мяч летел в ворота, рядом находился Комличенко. Мяч пролетел через него и, как посчитали судьи, задел его ногу. Поэтому технически это он забил гол. Но стоило ли за такую случайность давать Кубок лучшего игрока, неизвестно.