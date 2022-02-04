Второй состав «Пересвета-ЮФУ» в двух матчах победил «Енисей-2»

Фото: Баскетбольный клуб "ПЕРЕСВЕТ-ЮФУ"

«Пантеры», вероятно, будут претендовать на победу в Суперлиге-2 (третья по силе лига в системе женского баскетбола России). Целый ряд баскетболисток основного состава нередко играют за вторую команду, что делает «Пересвет-ЮФУ-2» главным фаворитом лиги.Первая встречи с «Енисеем-2» прошла практически без борьбы. Подопечные Ольги Орловой уже в стартовой встрече оторвались на десять балов – 28:18. После второго отрезка вечера перевес был на уровне в 16 очков. К концу игры отрыв увеличился до неприличного. Итог – победа ростовчанок 79:49. Больше всех набрали Валерия Михайлова (16 баллов), Ольга Петрова (15) и Мария Поляков (15).Вторая игра была более конкурентной. Красноярские баскетболистки, вероятно, сделали выводы из первого матча. Борьба была намного более упорной, чем днём ранее, но всё равно было заметно солидное преимущество пурпурных. Итог – ожидаемая победа «Пересвета-ЮФУ-2» - 78:64. Самыми полезными стали Элеонора Олейникова (16), Ирина Мирошникова (14) и Валерия Михайлова (10).Свои следующие матчи южанки проведут в Пензе, где 19 и 20 февраля сыграют против местной «Юности». В турнирной сетке первенства России среди клубов Суперлиги-2 подопечные Ольги Орловой идут на первом месте из восьми.