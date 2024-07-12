Фото: ФК «Чайка»

Вратарь Андрей Ходанович пополнил ряды ФК «Чайка». Информация об этом появилась в соцсетях клуба 12 июля.Андрей Ходанович, вратарь «Оренбурга», будет выступать за песчанокопский клуб на правах аренды до конца сезона-2024/2025. За время своего пребывания в команде Второй лиги Б 19-летний футболист провел 6 матчей.Недавно в футбольном клубе «Чайка» появился новый опорный защитник. Данил Пятибратов, 18-летний игрок, подписал контракт с песчанокопским клубом до 2025 года.