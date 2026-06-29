Виталий Дьяков высказался о потенциальном уходе Мохаммада Мохеби из «Ростова»

Фото: ФК «Ростов»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в интервью Donday поделился мнением о возможном уходе Мохаммада Мохеби из стана желто-синих.Напомним, контракт между желто-синими и иранским нападающим истекает в конце июня. На минувшем чемпионате мира футболист принял участие в трех матчах и отличился 1 голом.— Само по себе участие на чемпионате мира является крутым событием. А отличиться голом на таком турнире — мечта многих футболистов. Так что забитый мяч придает престижа Мохаммаду.Что касается его истекающего контракта с «Ростовом», то сложно сказать, захочет ли иранец остаться в стане дончан или попробует найти новую команду. Будет ли уход Мохаммада Мохеби потерей для желто-синих? Думаю, что «Ростов» сможет найти достойную альтернативу иранцу. Он за три сезона в клубе забил 12-13 мячей, но для нападающего это мало. Так что для меня это не потеря, — подытожил Дьяков.Отметим, что иранец выступал за донской клуб на протяжении трех лет. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги он отметился 3 голами и 3 голевыми передачами в 28 играх.