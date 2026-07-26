Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Виталий Дьяков высказался о покупках «Ростова» текущим летом

Виталий Дьяков высказался о покупках «Ростова» текущим летом

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал Donday покупки желто-синих текущим летом.

В трансферное окно к команде присоединились Максим Мухин, Игор Ногейра и Олакунле Олусегун.

Экс-защитник дончан считает, что данные игроки не являются усилением для борьбы за топ-5 чемпионата России.

– Мухин и Олусегун пришли из «Сочи» и «Пари НН» – команд, которые вылетели из РПЛ. Действительно, Мухин когда-то был игроком сборной, но в какой-то момент случилась травма и все пошло по наклонной.

А Олусегун в «Краснодаре» не занимал ведущую роль и много не забивал. Поэтому не могу назвать усиления «сверхъестественными», пока этого маловато, – сказал Виталий Дьяков.
ФК «Ростов»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика