Виталий Дьяков высказался о покупках «Ростова» текущим летом

ФК «Ростов»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал Donday покупки желто-синих текущим летом.В трансферное окно к команде присоединились Максим Мухин, Игор Ногейра и Олакунле Олусегун.Экс-защитник дончан считает, что данные игроки не являются усилением для борьбы за топ-5 чемпионата России.– Мухин и Олусегун пришли из «Сочи» и «Пари НН» – команд, которые вылетели из РПЛ. Действительно, Мухин когда-то был игроком сборной, но в какой-то момент случилась травма и все пошло по наклонной.А Олусегун в «Краснодаре» не занимал ведущую роль и много не забивал. Поэтому не могу назвать усиления «сверхъестественными», пока этого маловато, – сказал Виталий Дьяков.