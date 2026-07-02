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Виталий Дьяков уверен, что Артем Дзюба идеально подошел бы «Ростову»

Виталий Дьяков уверен, что Артем Дзюба идеально подошел бы «Ростову»

Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков в разговоре с Donday высказался о потенциальном возвращении Артема Дзюбы в стан дончан.

— Хоть я и не особо верю в его возвращение в «Ростов», но он бы усилил команду точно. Несмотря на свой возраст, Артем Дзюба играет на высоком уровне до сих пор. При вертикальном футболе, в который играют желто-синие он бы оказался крайне полезен. Все длинные мячи, передачи и навесы в штрафную были бы его. Он и сейчас лучший в этом, поэтому под ростовский футбол Дзюба идеально подходит, — рассказал Дьяков.

Напомним, по окончании сезона у Артема Дзюбы истек контракт с «Акроном». В составе тольяттинцев нападающий отличился 18 голами и 12 ассистами в 52 играх.
Фото: ФК «Ростов»
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