Виталий Дьяков поделился прогнозом на матч «Ростова» с «Родиной»

Фото: ФК «Ростов»

Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков в разговоре с Donday порассуждал о предстоящем матче 2-го тура РПЛ между дончанами и «Родиной». Игра пройдет 31 июля в 20:00 в Москве.Бывший футболист «Ростова» отметил, что на старте сезона команды находятся в равном положении.- Нас ждет тяжелый матч. Москвичи проводят первый матч при родных болельщиках, но при этом им сложно играть тем же составом, что и в Первой лиге. «Родине» нужно усилиться хотя бы 5-6 игроками, чтобы претендовать на сохранение. Однако, думаю, московский клуб сумеет остаться в чемпионате и сыграет завтра с «Ростовом» вничью, - отметил Виталий Дьяков.