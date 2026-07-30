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Виталий Дьяков поделился прогнозом на матч «Ростова» с «Родиной»

Виталий Дьяков поделился прогнозом на матч «Ростова» с «Родиной»

Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков в разговоре с Donday порассуждал о предстоящем матче 2-го тура РПЛ между дончанами и «Родиной». Игра пройдет 31 июля в 20:00 в Москве.

Бывший футболист «Ростова» отметил, что на старте сезона команды находятся в равном положении.

- Нас ждет тяжелый матч. Москвичи проводят первый матч при родных болельщиках, но при этом им сложно играть тем же составом, что и в Первой лиге. «Родине» нужно усилиться хотя бы 5-6 игроками, чтобы претендовать на сохранение. Однако, думаю, московский клуб сумеет остаться в чемпионате и сыграет завтра с «Ростовом» вничью, - отметил Виталий Дьяков.
Фото: ФК «Ростов»
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