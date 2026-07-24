Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча «Ростова» с «Оренубургом»

Фото: ФК «Ростов»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в разговоре с Donday прокомментировал предстоящий матч 1-го тура РПЛ между желто-синими и «Оренубургом». Игра пройдет 26 июля в Оренбурге на искусственном. Синоптики обещают +37 градусов в этот день.- В жару на синтетике всегда тяжеловато играть. У Оренбурга не супер современный стадион. Конечно, жара скажется на игре. Игрокам двигаться будет немного сложнее, но погода для всех одинаковая. Ростовчанам даже привычнее высокая температура, посколу в Ростове летом всегда жара, - сказал Виталий Дьяков.В минувшем сезоне команда Джонатана Альбы заняла 10 место турнирной таблицы чемпионата России. Уральцы, в свою очередь, финишировали на 15 строчке.