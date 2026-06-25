Виталий Дьяков оценил перспективы Максима Мухина в «Ростове»

Фото: ФК «Ростов»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков оценил новичка желто-синих Максима Мухина.Ростовский клуб подписал контракт с 24-летним хавбеком 22 июня.— Максим очень рано дебютировал на высоком уровне, и в сборной ему пророчили большое будущее, но случилось тяжелое повреждение, а затем последовали еще несколько травм. В последнем сезоне он и за «Сочи», который в итоге вылетел, не всегда играл. «Ростов» станет для него возможностью реанимировать свою карьеру и обратить на себя внимание в сборной России. Надеюсь, у него все получится, — приводит слова Дьякова Donday.В карьере Максима Мухина были столичные «Локомотив» и ЦСКА, а также «Сочи». В стане армейцев футболист отметился 3 забитыми мячами и 4 голевыми пасами в 70 играх.