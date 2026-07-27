Виталий Дьяков объяснил, как надо было играть «Ростову», чтобы не проиграть «Оренбургу»

Фото: ФК «Ростов»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о поражении желто-синих в первом туре РПЛ от «Оренбурга» (1:2).Команда Джонатана Альбы большую часть матча вела в счете и играла в большинстве, однако пропустила два мяча в самой концовке.В интервью Donday Виталий Дьяков заявил, что ему сложно понять, как желто-синие упустили такой матч. Он отметил, что команде нужно было продолжать играть на половине соперника, а не прижиматься к своим воротам.— В таких встречах обязательно брать победу, поэтому «Ростов» не одно, а целых три очка потерял, — делится Виталий Дьяков, — Возможна ли смена тренера? . Думаю, в ближайшие 2-3 тура Джонатана Альбу трогать не будут. Если после 5-6 матчей у «Ростова» будет мало очков, то смена тренера возможна, — подытожил экс-защитник желто-синих.