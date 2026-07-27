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Виталий Дьяков объяснил, как надо было играть «Ростову», чтобы не проиграть «Оренбургу»

Виталий Дьяков объяснил, как надо было играть «Ростову», чтобы не проиграть «Оренбургу»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о поражении желто-синих в первом туре РПЛ от «Оренбурга» (1:2).

Команда Джонатана Альбы большую часть матча вела в счете и играла в большинстве, однако пропустила два мяча в самой концовке.

В интервью Donday Виталий Дьяков заявил, что ему сложно понять, как желто-синие упустили такой матч. Он отметил, что команде нужно было продолжать играть на половине соперника, а не прижиматься к своим воротам.

— В таких встречах обязательно брать победу, поэтому «Ростов» не одно, а целых три очка потерял, — делится Виталий Дьяков, — Возможна ли смена тренера? . Думаю, в ближайшие 2-3 тура Джонатана Альбу трогать не будут. Если после 5-6 матчей у «Ростова» будет мало очков, то смена тренера возможна, — подытожил экс-защитник желто-синих.


Фото: ФК «Ростов»
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