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«Ведро» и «Маляр» стали новыми игроками ФК «Ростов»

«Ведро» и «Маляр» стали новыми игроками ФК «Ростов»

ФК «Ростов» принял в команду двух молодых игроков. Клуб заключил договоры с 18-летним Данилой Ведерниковым и 22-летним Кириллом Маляровым.

Фамилии футболистов дали повод присвоить им псевдонимы. Как сообщили в пресс-службе донского клуба, Данила Ведерников будет играть под псевдонимом «Ведро». Спортсмен - воспитанник «Краснодара». В прошлом сезоне выступал за кубанский клуб в ПФЛ и молодёжном первенстве. Провёл десять матчей за сборную России U-18.
– Я счастлив оказаться в таком большом и амбициозном клубе. У «Ростова» богатая история и большие цели. Здесь работают опытные специалисты, – поделился впечатлениями Данил Ведерников.

Второй новичок - Кирилл Маляров - родом из Москвы. Является выпускником академии «Спартака». Футболист играл за «Волгу», «Динамо-2», «Олимпийца» и «Ротор». В прошлом сезоне провёл 22 матча в составе волгоградского клуба. Участвовал в трёх играх за сборную России U-19.

ФК «Ростов» снял с участием новых защитников юмористический приветственный ролик. По сюжету, главный тренер Валерий Карпин соглашается принять в команду игроков при условии, что они изрисуют гараж цветами и символикой «жёлто-синих». Футболисты с заданием успешно справились.

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