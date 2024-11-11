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Валерий Карпин не поднимал вопрос о своем уходе с руководством ФК «Ростов»

Валерий Карпин не поднимал вопрос о своем уходе с руководством ФК «Ростов»
В общении с представителями руководства ФК «Ростов» Валерий Карпин не затрагивал тему своей возможной отставки. Об этом сообщил президент клуба в интервью «РБ Спорт».

После поражения «желто-синих» от «Ахмата» Карпин выразил мысли о возможном уходе из команды. Он также подчеркнул, что это не связано с постоянными неудачами команды.

Президент клуба сообщил, что не обсуждал с Валерием вопрос его отставки.

Напомним, что 9 ноября «Ростов» одержал победу над командой «Химки» со счетом 3:1, прервав серию поражений. В следующем матче подопечные Карпина сыграют в гостях с командой ЦСКА.
Фото: соцсети
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