Валерий Карпин не поднимал вопрос о своем уходе с руководством ФК «Ростов»

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В общении с представителями руководства ФК «Ростов» Валерий Карпин не затрагивал тему своей возможной отставки. Об этом сообщил президент клуба в интервью «РБ Спорт».После поражения «желто-синих» от «Ахмата» Карпин выразил мысли о возможном уходе из команды. Он также подчеркнул, что это не связано с постоянными неудачами команды.Президент клуба сообщил, что не обсуждал с Валерием вопрос его отставки.Напомним, что 9 ноября «Ростов» одержал победу над командой «Химки» со счетом 3:1, прервав серию поражений. В следующем матче подопечные Карпина сыграют в гостях с командой ЦСКА.