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В женский ФК «Ростов» перешла спортсменка из Беларуси

В женский ФК «Ростов» перешла спортсменка из Беларуси
Женский ФК «Ростов» продолжает пополняться новыми игроками. Как сообщили «желто-синие» 29 февраля, в их составе появилась 24-летняя Кристина Осмоловская. Девушка играет на позиции защитника.

Футболистка — воспитанница белорусского клуба «Днепр-Могилев». За эту команду она вышла на поле в 16 матчах, отличившись двумя голами и тремя голевыми передачами.

Летом 2023 года спортсменка перешла в самарские «Крылья Советов». Там защитница участвовала в 11 матчах Суперлиги. Накануне нового сезона Кристина пополнила ряды игроков донского клуба.
Фото: ЖФК Ростов.
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