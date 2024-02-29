В женский ФК «Ростов» перешла спортсменка из Беларуси

Фото: ЖФК Ростов.

Женский ФК «Ростов» продолжает пополняться новыми игроками. Как сообщили «желто-синие» 29 февраля, в их составе появилась 24-летняя Кристина Осмоловская. Девушка играет на позиции защитника.Футболистка — воспитанница белорусского клуба «Днепр-Могилев». За эту команду она вышла на поле в 16 матчах, отличившись двумя голами и тремя голевыми передачами.Летом 2023 года спортсменка перешла в самарские «Крылья Советов». Там защитница участвовала в 11 матчах Суперлиги. Накануне нового сезона Кристина пополнила ряды игроков донского клуба.