В Ростовской области подозреваемого в убийстве девушки взяли под стражу. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.39-летний мужчина пробудет в СИЗО, пока не будут установлены все обстоятельства произошедшего. Напомним, что злоумышленника удалось задержать утром 12 сентября. Он подозревается в убийстве своей знакомой под Шахтами. Известно, что мотивом к преступлению стало то, что девушка долго не могла отдать ему долг - 15 тысяч рублей.За это житель Семикаракорска перерезал ей горло и бросил тело в лесополосе. Однако преступник не учел, что оставил свои отпечатки пальцев, по которым и удалось установить его личность.