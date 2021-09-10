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В Ростовской области подозреваемого в убийстве девушки взяли под стражу

В Ростовской области подозреваемого в убийстве девушки взяли под стражу

В Ростовской области подозреваемого в убийстве девушки взяли под стражу. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.

39-летний мужчина пробудет в СИЗО, пока не будут установлены все обстоятельства произошедшего. Напомним, что злоумышленника удалось задержать утром 12 сентября. Он подозревается в убийстве своей знакомой под Шахтами. Известно, что мотивом к преступлению стало то, что девушка долго не могла отдать ему долг - 15 тысяч рублей.

За это житель Семикаракорска перерезал ей горло и бросил тело в лесополосе. Однако преступник не учел, что оставил свои отпечатки пальцев, по которым и удалось установить его личность.
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