В «Ростове» вспомнили, как не купили Эрлинга Холанда за 2,5 миллиона

Фото: ФК «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» с юмором напомнил болельщикам о несостоявшемся трансфере одного из лучших нападающих мира Эрлинга Холанда за 2,5 миллиона евро.В социальных сетях желто-синие опубликовали изображение форварда «Манчестер Сити» с подписью: «Мы отказались от него». Таким образом клуб обыграл слова спортивного директора Алексея Рыскина, который в 2020 году рассказывал, что «Ростов» не стал подписывать тогда еще 17-летнего норвежца из-за стоимости трансфера в 2,5 миллиона долларов.С тех пор Холанд превратился в одного из сильнейших центрфорвардов мирового футбола. На текущем чемпионате мира он уже отметился пятью забитыми мячами и помог сборной Норвегии выйти в 1/8 финала турнира. Всего на его счету - 60 голов за национальную команду, а трансферная стоимость футболиста оценивается в 200 миллионов евро.Напомним, по итогам сезона-2025/26 желто-синие финишировали на десятой строчке турнирной таблицы чемпионата России.