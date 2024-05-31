В Ростове перенесли дату боксерского поединка Папина и Монтеса

Фото: vsenabox/Iron&Gloves Promotions.

Бой между боксерами-тяжеловесами Алексеем Папиным и Германом Гарсией Монтесом в Ростове не состоится в июне. Дату поединка перенесли на два месяца.По данным Матч ТВ, между вовлеченными сторонами во время переговоров возникли сложности. Поэтому встреча, запланированная на 12 июня, состоится не раньше августа.Алексей Папин всего неделю назад (24 мая) пополнил коллекцию побед в бою с малавийцем Айзеком Чилембой. Российский спортсмен завоевал пояс WBA Asia в первом тяжелом весе. Всего на счету 36-летнего российского боксера - 17 побед и одно поражение.Герман Гарсия Монтес почти год не выходил на ринг. Последний раз он участвовал в бою в июле 2023 года. Тогда мексиканец проиграл Сергею Кузьмину техническим нокаутом. Всего за карьеру он одержал восемь побед и потерпел шесть поражений.