В Ростове откроют еще один прямой рейс в Ереван
В аэропорту Платов откроют дополнительный прямой рейс Ростов - Ереван. Перелеты начнут осуществлять с 4 октября.
Из донской авиагавани самолет будет отправляться по понедельникам в 17:10. В аэропорт Звартонц воздушное судно прибудет в 19:55 по местному времени (18:55 по московскому). Обратный рейс запланирован в 20:45. Пассажиры доберутся из столицы Армении в аэропорт Платов к 21:30.
Перевозчиком станет авиакомпания Red Wings. Рейсы Ростов - Ереван будут выполняться на авиасудне Airbus A320.
По данным официального сайта перевозчика, билет на 4 октября в одну сторону обойдется пассажирам в 3 205 рублей.
Также остаются прямые рейсы по четвергам и субботам. В 9:45 из Платова вылетает такой же Airbus A320 «Аэрофлота». Как сообщал Rostov.ru, воздушное судно прибывает в Звартонц в 12:35 (или 11:35 по московскому времени). Обратно можно улететь в 13:35. В Ростове самолет приземлится в 14:25. Кроме того, авиакомпания S7 организовала перелеты в Ереван по пятницам - в 3:20. До места назначения судно доберется к 7:20 (по московскому времени - 6:20).