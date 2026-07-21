Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

В первом туре «Ростов» сыграет на выезде против «Оренбурга» 26 июля

В первом туре «Ростов» сыграет на выезде против «Оренбурга» 26 июля
Новый сезон чемпионата России по футболу начнется 24 июля. В первом туре «Ростов» сыграет на выезде против «Оренбурга» 26 июля.

Ростовчанам предстоит быстро адаптироваться к игровому ритму после межсезонья. Эта встреча не будет лёгкой для них. Результат может зависеть от внешних факторов, а не только от настроя и подготовки команды. Например, «Ростов» будет играть на стадионе в Оренбурге с искусственным газоном, а температура воздуха поднимется выше +30 градусов. Такие условия вряд ли способствуют качественной игре в футбол и могут стать препятствием для футболистов.

Болельщики обратили внимание на переменчивость результатов «Ростова» в товарищеских встречах. От ярких побед команда переходила к сокрушительным поражениям. Их особенно поразило, что «Ростов» уступал соперникам из первой и любительской лиг.

В отличие от этого «Оренбург» демонстрировал стабильность и чаще всего побеждал в контрольных матчах. Таким образом, результаты первого тура для «Ростова» могут оказаться неожиданными.
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика