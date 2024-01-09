В первой игре 2024 года «Ростов-Дон» победил «Черноморочку»

Фото: ГК Ростов-Дон.

В стартовой игре 2024 года ростовчанки принимали дебютанта чемпионата России среди клубов Суперлиги. Новороссийская «Черноморочка» была основана лишь перед началом прошлого сезона. Тогда «морячки» сходу выиграли второй по значимости турнир и вышли в элиту. В текущем чемпионате она пока идут на почётном 4 месте, хотя с грандами пока тягаться сложно.В первые минуты «Ростов-Дон» вырвался вперёд, однако отрыв был не слишком большим. Лишь к концу первой половины вечера хозяйки сумели создать себе комфортное преимущество – 19:11. Во втором тайме жёлто-чёрные владели инициативой, даже несмотря на широкую ротацию и эксперименты с тактикой. В итоге ростовская команда ожидаемо побеждает – 37:23.По индивидуальной статистике абсолютно лучшей стала Екатерина Зеленкова – 9 голов (и 90% точности). Кристина Кожокарь забросила 5 мячей, Валерия Кирдяшева – 4. У «Черноморочки» Наталья Никитина забила 6 голов.14 января «Ростов-Дон» сразится в гостях со столичным ЦСКА. А пока в турнирной таблице ростовчанки лидируют с относительно большим отрывом.