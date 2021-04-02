В матче с ФК «Ростов» защитник «Спартака» Жиго получил сотрясение мозга

В матче «Спартак» - «Ростов» защитник московского ФК получил сотрясение мозга. Самюэль Жиго пострадал в столкновении с 21-летним полузащитником донского клуба Понтусом Альмквистом.Футболист ударился головой в середине второго тайма, но смог продолжить играть. Однако через 10 минут Жиго заменили.Как сообщил глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов, 5 апреля станет известно, нужно ли игроку дальнейшее обследование.Матч «Спартака» с «Ростовом» состоялся 4 апреля на стадионе «Ростов Арена» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги. Дончане впервые с 2013 года проиграли москвичам. Матч завершился со счетом 2:3.ФК «Ростов» опустился на восьмое место из шестнадцати в турнирной таблице.