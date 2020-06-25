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В ФК «Ростов» рассказали, как будут работать парковки и входы на матче с «Арсеналом»

В ФК «Ростов» рассказали, как будут работать парковки и входы на матче с «Арсеналом»
Стало известно о работе парковок и входов на стадионе Ростов Арена во время матча ФК «Ростов» — «Арсенал». Об этом 27 июня рассказали в пресс-службе донского клуба.

По данным, за полтора часа до матча болельщики уже спокойно могут проходить на стадион. Войти на Ростов Арену можно со стороны трибуны А (Западная трибуна, входы G1) и со стороны трибуны D (Южная трибуна, парковка Р9 «Акватория», входы G5).

Фанаты смогут оставить свои машины на парковках. Болельщики, входящие через КПП G1, смогут оставить свое авто на парковках Р3 и Р4. Для тех, кто будет заходить на стадион через КПП G5, доступна парковка Р9. Для зрителей будет доступна возможность кругового прохода вокруг стадиона по внешнему стилобату. Владельцы ВИП-абонементов смогут припарковаться на парковке VIP2.

Напомним, игра начнется в 20.00 на Ростов Арене. Состав донской команды пока не известен.

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