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В ФК «Ростов» может перейти полузащитник «Велеса» Артур Галоян

В ФК «Ростов» может перейти полузащитник «Велеса» Артур Галоян

В ростовский футбольный клуб может перейти полузащитник «Велеса» и сборной Армении Артур Галоян. Об этом сообщает портал metaratings.ru.

Сейчас хавбеком интересуются несколько клубов из Российской Премьер-Лиги, один из них - из первой пятерки прошедшего сезона. Представители футболиста активно работают над его трансфером, и не исключено, что Артур на летние сборы отправится уже с новым клубом.

В июле 2020 года Галоян перешел из московского «Торпедо» в ФК «Велес». С этой командой от отыграл 78 матчей, забил 22 гола и сделал 20 ассистов. По данным портала transfermarkt, игрок оценивается в 900 тысяч евро.
ФК «Велес»
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