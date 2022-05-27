В ФК «Ростов» может перейти полузащитник «Велеса» Артур Галоян

ФК «Велес»

В ростовский футбольный клуб может перейти полузащитник «Велеса» и сборной Армении Артур Галоян. Об этом сообщает портал metaratings.ru.Сейчас хавбеком интересуются несколько клубов из Российской Премьер-Лиги, один из них - из первой пятерки прошедшего сезона. Представители футболиста активно работают над его трансфером, и не исключено, что Артур на летние сборы отправится уже с новым клубом.В июле 2020 года Галоян перешел из московского «Торпедо» в ФК «Велес». С этой командой от отыграл 78 матчей, забил 22 гола и сделал 20 ассистов. По данным портала transfermarkt, игрок оценивается в 900 тысяч евро.