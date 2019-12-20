Три игрока «Ростова» вошли в топ-20 лучших футболистов России



В топ-20 лучших футболистов России в 2019 году попали три игрока ФК «Ростов». Премию присуждает Российский футбольный союз.



Всего участники голосования отметили 41 спортсмена. В двадцатку лучших попали футболисты «жёлто-синих» Эльдор Шомуродов (4-е место), Роман Ерёменко (11-е место) и Матиас Норманн (20-е место). На 30-й и 38-й строчках оказалась Ивелин Попов и Алексей Ионов. Список возглавил игрок питерского «Зенита» Артём Дзюба.



РФС уже четыре года подряд проводит премию «Лучший футболист года в России».