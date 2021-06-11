Тренер вратарей Борис Тортунов ушёл из хоккейного клуба «Ростов»

Борис Тортунов ушёл из хоккейного клуба «Ростов». Об этом стало известно 14 июня.Борис Тортунов в прошлом завоевал титул чемпиона России и Евролиги в составе «Металлурга». После этого он ещё 10 лет играл в различных командах, пока не стал генеральным директором белорусского клуба «Пантера».Тогда и началась тренерская карьера Бориса Владимировича. До Ростова он успел потренировать вратарей в «Сарыарке» и «Челмете». А позже, в 2020 году, стал членом тренерского состава ХК «Ростов».Будет ли Борис Тортунов продолжать тренерскую карьеру в другом клубе или нет, пока не известно.