Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Тренер вратарей Борис Тортунов ушёл из хоккейного клуба «Ростов»

Тренер вратарей Борис Тортунов ушёл из хоккейного клуба «Ростов»

Борис Тортунов ушёл из хоккейного клуба «Ростов». Об этом стало известно 14 июня.

Борис Тортунов в прошлом завоевал титул чемпиона России и Евролиги в составе «Металлурга». После этого он ещё 10 лет играл в различных командах, пока не стал генеральным директором белорусского клуба «Пантера».

Тогда и началась тренерская карьера Бориса Владимировича. До Ростова он успел потренировать вратарей в «Сарыарке» и «Челмете». А позже, в 2020 году, стал членом тренерского состава ХК «Ростов».

Будет ли Борис Тортунов продолжать тренерскую карьеру в другом клубе или нет, пока не известно.

Фото: ХК «Ростов»

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.