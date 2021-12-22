Тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков может возглавить ФК «Ростов»

Фото: ФК «Динамо».

Основную команду футбольного клуба «Ростов» может возглавить тренер нижнекамского «Нефтехимика». О возможном назначении Кирилла Новикова сообщили в пресс-службе «желто-синих» 24 декабря.Наставнику нижнекамского ФК поступило сразу два предложения о сотрудничестве. Названия клубов пока не афишируются. Однако известно, что один из них решил сохранить текущий тренерский состав, а само предложение стало неактуальным. По информации «Матч ТВ», в числе команд, предложивших сотрудничество, был «Ростов». Новиков примет решение до конца 2021 года.Кирилл играл в составе московского «Динамо» около пяти лет. Затем спортсмен получил тяжелую травму - разрыв крестообразной связки. Карьеру футболиста пришлось завершить, но игрок решил связать свою жизнь со спортом другим способом. Он окончил МГАФК по специальности «Тренер-преподаватель» и возглавил юношеский состав «Динамо». К 2019 году Кирилл Новиков вывел «молодежку» московского ФК в лидеры первенства. В январе 2021 года 40-летний специалист начал тренировать состав нижнекамской команды.