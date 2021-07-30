Тренер молодёжного состава ФК «Ростов» может занять место Карпина
Известен временный тренер ФК «Ростов». Если в ближайшее время команда не найдёт подходящую кандидатуру, то им станет действующий тренер молодёжного состава клуба Заурбек Тедеев. О кадровых перестановках «жёлто-синих» сообщили в инстаграм-аккаунте «ФК Ростов Пресс» 2 августа.
Заурбек Тедеев в прошлом был самым молодым тренером в российском футболе. Свою карьеру он начал в 26 лет, почти сразу после того, как перестал играть.
Чаще всего его команды выглядели как дерзкие новички. Например, когда он был тренером команды «Беслан ФАЮР», ее не хотели пускать во второй дивизион из спортивного принципа. Однако в поддержку выступили сразу несколько именитых спортсменов, в том числе Владимир Габулов, Сергей Семак, Игорь Семшов, Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич и ещё несколько олимпийских чемпионов. В итоге команда прошла и отлично показала себя в сезоне, завоевав репутацию «грозы фаворитов».
В «Ростов» Тедеев пришёл в 2019 году. С ним клуб занял уверенную позицию претендента на лидера среди молодёжных составов. Сейчас в таблице среди молодёжных клубов «Ростов» занимает пятую строчку. Команда сыграла 18 матчей. «Жёлто-синие» одержали по шесть побед и поражений и столько же раз сыграли вничью.
Кроме того, не стоит забывать о матче с основным составом «Сочи», в котором Тедеев выступил главным тренером «Ростова». Несмотря на то, что команда побила рекорд по пропущенным голам, молодых футболистов посчитали героями. Так, вратарь Денис Попов, пропустивший десяток мячей, в том матче поставил рекорд по сейвам. Он отразил рекордные для РПЛ 15 мячей, в том числе пенальти. В прошлом году он рассказал свои впечатления от игры в «Вечернем Урганте».
Напомним, не так давно Rostov.ru сообщал об уходе из команды Валерия Карпина. Ранее тренер сборной России заверял, что сможет совмещать две должности. Однако уже через неделю после подписания с РФС контракта отказался от своих слов.