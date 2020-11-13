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Тренер ФК "Ростов" споткнулся и упал во время тренировки

Тренер ФК "Ростов" споткнулся и упал во время тренировки
Тренер футбольного клуба "Ростов" споткнулся и упал во время тренировки своей команды. Видео падения наставник донского клуба опубликовал у себя в Инстаграме.

Валерий Карпин подписал ролик «Как по мне, так это пенальти и красная карточка. VAR, конечно, разберется. Ну а вы-то что думаете?».

Многие подписчики отметили, что им понравилось видео тренера и попросили показывать хорошие результаты на поле.

8 ноября "желто-синие" проиграли ЦСКА со счетом 2:0.

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