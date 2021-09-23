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Тренер ФК «Ростов» Юрий Сёмин подал в отставку

Тренер ФК «Ростов» Юрий Сёмин подал в отставку
Тренер ФК «Ростов» подал в отставку. Об уходе Юрия Сёмина «желто-синие» сообщили 25 сентября.

Совместное решение было принято после встречи главного тренера с президентом клуба Арташесом Арутюнянцом.

С августа Юрий Сёмин возглавлял донскую команду после ухода Валерия Карпина в сборную России. 74-летний специалист тренировал ростовских футболистов меньше двух месяцев, хотя контракт был подписан на два года.

Под его шефством «Ростов» провел семь матчей, из которых выиграл только один - с нижегородской командой. Еще три игры завершились вничью. Остальные же три матча донской ФК терпел разгромные поражения. Игры завершились настолько провально (с разрывом в 2 очка), что футболисты извинились перед болельщиками. Ростовчане не смогли одолеть даже местный песчанокопский клуб «Чайка».

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц поблагодарил Юрия Семина за время, проведенное с командой. По его словам, с тренером у них останутся теплые хорошие отношения.

На следующий день, 26 сентября, ростовским футболистам предстоит встретиться с «Ахматом» из города Грозного. Вероятно, спортсмены, лишившись тренера, находятся сейчас не в лучшем состоянии и готовятся к тяжелой морально игре. Однако кто станет новым тренером ФК, пока не известно.
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Теги: ФК Ростов футбол в Ростове

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