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Трех гандболисток из ГК «Ростов-Дон» пригласили в сборную Беларуси

Трех гандболисток из ГК «Ростов-Дон» пригласили в сборную Беларуси
Трех гандболисток из ГК «Ростов-Дон» пригласили в сборную Беларуси. Об этом сообщили в соцсетях клуба.

Главный тренер национальной команды Беларуси Валерий Певницкий 1 апреля определил список гандболисток на весенние тренировочные сборы. В перечень вошли 25 гандболисток, среди которых - спортсменки «Ростов-Дона». В сборную пригласили вратаря Юлию Грацкевич, левую полусреднюю Алину Кишко и линейную Валерию Гутову.

Напомним, ранее из ГК «Ростов-Дон» четыре гандболистки вызваны в сборную России.
Фото: ГК Ростов-Дон.
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