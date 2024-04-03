Трех гандболисток из ГК «Ростов-Дон» пригласили в сборную Беларуси
Трех гандболисток из ГК «Ростов-Дон» пригласили в сборную Беларуси. Об этом сообщили в соцсетях клуба.
Главный тренер национальной команды Беларуси Валерий Певницкий 1 апреля определил список гандболисток на весенние тренировочные сборы. В перечень вошли 25 гандболисток, среди которых - спортсменки «Ростов-Дона». В сборную пригласили вратаря Юлию Грацкевич, левую полусреднюю Алину Кишко и линейную Валерию Гутову.
Напомним, ранее из ГК «Ростов-Дон» четыре гандболистки вызваны в сборную России.