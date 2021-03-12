Таганрог остался без профессионального регбийного клуба из-за недофинансирования

Регбийный клуб Таганрога с 60-летней историей пришел в упадок из-за недостаточного финансирования. РК «Булава» не смог покрывать расходы и выплачивать жалование игрокам.История регбийного клуба «Радуга» (первоначальное название) берет начало в 1960 году. Тогда в газете «Таганрогская правда» впервые появилось объявление о поиске юношей в секцию набиравшего популярность в СССР нового вида спорта. Желанием собрать команду загорелся знаток игры Вячеслав Букатин. По мнению некоторых краеведов, поклонники американского футбола появились в городе еще раньше. О регби таганрожцам рассказали приехавшие строить металлургический завод инженеры из Англии.Свой первый матч «Радуга» отыграла в 1960 году. Через 12 лет команда вошла в Высшую лигу чемпионов СССР, а в 1985 году стала чемпионом Союза. К сожалению, распад страны сказался и на спортивных успехах команды. Но благодаря энтузиазму нескольких подвижников команду удалось сохранить.В период восстановления экономики в 2000-х клуб встал на ноги и начал завоевывать награды с новой силой. «Радуга» вошла в финал чемпионата по регби-7 и заняла первое место в чемпионатах ЮФО и СКФО. В 2011-м клуб сменил название на «Булаву», а в 2017 году взял «Малый Кубок России», повторив право на него через год.Успехи таганрогской команды привлекли внимание властей. Губернатор Ростовской области Василий Голубев посчитал необходимым финансово поддерживать «Булаву» средствами из региональной казны. Небольшой субсидией клуб покрывал расходы на участие в соревнованиях и зарплаты игрокам. В 2018 году Федерация регби России также пообещала таганрожцам финансовую поддержку. Регбийная команда «Булава» получала субсидию из бюджета области в размере не более 10-13 миллионов рублей. Когда Федерация регби России пообещала на развитие регби в регионе еще 70 миллионов, это показалось просто манной небесной (для сравнения: тот же ФК «Ростов» тратит такие суммы на один тренировочный сбор). Тогда учредитель клуба Антон Харакоз решил основательно вложиться в поднятие профессионализма команды, пригласив топовых игроков и профессиональных тренеров.- Тренерский состав «Булавы» был уникальным. Главным тренером стал Вячеслав Грачев - мастер спорта международного класса, игравший за французский регбийный клуб. Его помощником был Алекс Кузнецов, который долгое время занимался регби в Англии. Настоящие мастера своего дела, - вспоминает Антон Харакоз.Деньги из «центра» направили в областную федерацию регби, которую возглавлял бывший воспитанник «Булавы» и тогдашний депутат гордумы Таганрога Владимир Карагодин. Казалось бы, выходец из клуба должен со всем вниманием и теплыми чувствами помогать ему. Но вышло наоборот. Из выделенных Федерацией на развитие таганрогского клуба 50 миллионов до «Булавы» дошла только половина.- Изначально озвучивался один бюджет, а по факту мы получили совсем другое финансирование. На вопрос: «Где деньги?», мы слышали, что и так много получаем и должны довольствоваться тем, что есть. В течение трех лет команда недополучала средства, из-за чего в клубе начались проблемы, - добавил Харакоз.В итоге президент Федерации регби Ростовской области обвинил руководство клуба в том, что оно якобы взяло в состав слишком высокооплачиваемых игроков.Окончательно Таганрог лишился регбийного клуба после решения «сверху» о переезде «Булавы» в Ростов. Репутация клуба и самого вида спорта понесла ущерб после финансового скандала. В городе сейчас работают две секции по регби, но такого ажиотажа и рвения у ребят уже нет. Любители регби навсегда попрощались с частью многолетней истории родного города.