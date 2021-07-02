Стали известны соперники ФК «Ростов» на сборах в Австрии

Стали известны соперники ФК «Ростов» на вторых летних сборах в Австрии. Конкретно ростовчане будут играть с 8 по 17 июля, сообщили в пресс-службе клуба.Первым соперником ростовчан будет сербский «Партизан». Московский «Локомотив» и венгерский «Кишварда» проведут матчи с «Ростовом» 12 июля, «Бернли» из Великобритании - 16 июля. Завершающая игра состоится с венгерским клубом «Гонвед».Команда Валерия Карпина на первом сборе в июне провела три матча: с одной победой, ничьей и проигрышем хорватскому «Динамо».Новый сезон Российской Премьер-Лиги «Ростов» начнет с матча против московского «Динамо» 23 июля. Завершится первый тур 26 июля.Информация о трансляции матчей станет известна позже.