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Стали известны соперники ФК «Ростов» на сборах в Австрии

Стали известны соперники ФК «Ростов» на сборах в Австрии
Стали известны соперники ФК «Ростов» на вторых летних сборах в Австрии. Конкретно ростовчане будут играть с 8 по 17 июля, сообщили в пресс-службе клуба.

Первым соперником ростовчан будет сербский «Партизан». Московский «Локомотив» и венгерский «Кишварда» проведут матчи с «Ростовом» 12 июля, «Бернли» из Великобритании - 16 июля. Завершающая игра состоится с венгерским клубом «Гонвед».

Команда Валерия Карпина на первом сборе в июне провела три матча: с одной победой, ничьей и проигрышем хорватскому «Динамо».

Новый сезон Российской Премьер-Лиги «Ростов» начнет с матча против московского «Динамо» 23 июля. Завершится первый тур 26 июля.

Информация о трансляции матчей станет известна позже.

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