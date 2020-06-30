Стали известны противники ГК «Ростов-Дон» в Лиге чемпионов

Названы команды, с которым ГК «Ростов-Дон» сразится в Лиге чемпионов. Об этом клуб сообщил на своей официальной странице.1 июля в Вене состоялась жеребьевка, в ходе которой выяснилось, что ГК «Ростов-Дон» попал в группу А. Клуб выступит против французского «Меца», норвежского «Вайперса», датского «Эсбьерга», «Ференцвароша» из Венгрии, румынского «Бухареста», «Битигхайма» из Германия и «Крим Меркатора» из Словении.Групповой этап пройдет в 14 турах. Игры стартуют с 12 сентября и продолжатся до середины февраля. Итоги первого этапа определят, кто отправится в четвертьфинал. Заключительный матч ЛЧ состоится в конце мая.Напомним, что ростовский гандбольный клуб выиграл Кубок России. Но московский «ЦСКА», занявший третье место, также отправится от страны на европейский турнир.