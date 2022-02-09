Спортсмен из Ростова стал лучшим в метании молота на всероссийском соревновании

Фото: из личного архива Андрея Овсянникова.

Ростовский спортсмен стал золотым призером во всероссийском соревновании по метанию молота. Андрей Овсянников стал одним из лучших на турнире «Памяти А. Лунева». Состязание состоялось в Адлере 5 февраля. За первое место среди легкоатлетов младше 20 лет боролись шесть человек из разных уголков страны.Андрей Овсянников отличился дальностью - 64,7 метра. Однако личный рекорд спортсмена составляет 67,56 метра. Это всего на 10 метров меньше юниорского мирового рекорда, установленного чешским легкоатлетом Яном Долежалеком (77,83).Ростовчанин удачно совместил сборы, которые проходили в Адлере, и соревнование. После выступления Андрей снова вернулся к подготовке.- Тренировки проходят каждый день: 2,5 часа утром и 3 часа вечером. Сначала мы работаем со штангами в зале, делаем различные силовые упражнения, - поделился 18-летний спортсмен с Rostov.ru. - Метание молота требует не только силы, но и координации движений, поэтому мы чередуем подготовку с практикой - через день.Снаряд весит около шести килограммов и представляет собой металлический шар, который крепится стальной проволокой к рукоятке. Во время метания спортсмены находятся в специальном круге диаметром чуть больше двух метров. Внутри этого круга легкоатлеты раскручиваются и метают молот. Сектор, предназначенный для метания, огорожен сеткой в целях безопасности. Поэтому сфотографировать спортсменов во время соревнований практически невозможно.Ростовчанин занимается метанием молота пять лет. За это время он неоднократно становился призером различных всероссийских турниров в своей возрастной категории. Одна из последних наград - бронза на первенстве России. Сейчас Андрей готовится к всероссийским соревнованиям «Богатырь».