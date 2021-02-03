Спортивный юрист стала заместителем гендиректора ФК «Ростов»

Международного спортивного юриста назначили на должность замгендиректора ФК «Ростов». Информация о новом заместителе генерального директора появилась 5 февраля в Твиттере ростовской команды.До назначения Дарина Никитина руководила юридической фирмой, специализирующейся на спортивных вопросах. Она представляла интересы российских спортсменов и клубов в РФС, ФИФА и Арбитражном суде в Лозанне. Кроме того, девушка опубликовала немало научных работ на тему контрактных взаимоотношений в спорте.В 2016 году, Дарина Никитина защищала интересы «желто-синих» и иранского нападающего Сердара Азмуна в споре с казанским «Рубином». Также она сопровождала сделку по подписанию ростовчанами полузащитника Романа Еременко.