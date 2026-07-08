Состав «Ростова» пополнит полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов

Фото: ФК «Зенит»

В «Ростов» из «Зенита» в ближайшее время перейдет Ярослав Михайлов. Ростовчане и питерцы близки к договоренности полноценного трансфера 23-летнего хавбека, сообщает «РБ Спорт».Отметим, Ярослав Михайлов является воспитанником питерского футбола. За свою карьеру он успел поиграть в Германии за «Шальке-04», «Пари НН» из Нижнего Новгорода и «Оренбург». По доступной информации, его рыночная цена составляет 700 тысяч евро. В минувшем сезоне игрок провел 7 игр, но не отметился результативными действиями.