СКА сыграл вничью с нальчикским «Спартаком» и оказался на пятом месте по итогам сезона

В последнем матче первенства России среди команд 1-й группы ПФЛ ростовский СКА гостил в столице Кабардино-Балкарии. С турнирной точки зрения у подшефных Дениса Попова был шанс завершить чемпионат на 4-м месте, но не получилось.Игра получилась равной. Счёт открыли хозяева в середине первого тайма. Ислам Дохов выполнил дальний удар и не прогадал – игровой снаряд по красивой траектории зашёл в «девятку» ворот армейцев – 1:0. Гости отыгрались в начале второй части матча. Иван Донсков в атаке отобрал мяч у одного защитника, убрал финтом второго и точно направил круглого в дальний угол – 1:1. На последних минутах матча «Спартак» вновь повёл благодаря голу Мурада Ашуева, который из-за некоторой неразберихи в центре защиты СКА поразил ворота гостей, но уже в добавленное время лучший бомбардир донских армейцев Георгий Гонгадзе вырвал ничью для своей команды. Итог – боевая ничья, 2:2.В таблице ПФЛ ростовский СКА завершил сезон на 5-м месте из 17, набрав 59 очков (18 выигрышей, 5 ничьих и 9 проигрышей). Чемпионом зоны стала «Кубань» (Краснодар). На втором месте – «Кубань Холдинг» (Павловская), на третьем – «Черноморец» (Новороссийск).