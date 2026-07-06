«СКА-Ростов» проиграл «ФК 10» в финале Медиалиги

Фото: ФК «СКА-Ростов»

«СКА-Ростов» уступил «ФК 10» в финале седьмого сезона Медийной футбольной лиги.Решающий матч на стадионе «Лужники» завершился в основное время со счетом 1:1. Победитель определился в серии послематчевых буллитальти, где точнее оказались футболисты «ФК 10».Однако внимание после финального свистка привлек не только результат встречи. Представители «СКА-Ростов» не приняли участия в церемонии награждения, покинув поле сразу после окончания серии буллитальти.Кроме того, президент клуба Василий Вакуленко проигнорировал журналиста. А один из его охранников оттолкнул корреспондента и выбил из его рук телефон.Несмотря на поражение в финале, «СКА-Ростов» получил право выступить в новом розыгрыше Кубка России благодаря выходу в решающий матч Медийной футбольной лиги.Напомним, что в 2024 году клуб прекратил выступления в профессиональных соревнованиях, поэтому выход в финал МФЛ стал для ростовской команды возможностью вновь заявить о себе на крупном турнире.